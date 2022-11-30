Влада Іспанії розглядає вибух у посольстві України як теракт [ Редагувати ]
Іспанська влада розглядає вибух у посольстві України, який відбувся сьогодні, 30 листопада, як теракт.
Про це повідомляє Національна судова колегія Іспанії, яку приводить Europa Press.
Національна судова колегія Іспанії ухвалила рішення розглядати інцидент у посольстві України в Мадриді, внаслідок якого постраждав співробітник дипломатичного відомства як передбачуваний терористичний акт.
Нагадаємо, що у посольстві України в Мадриді стався вибух, є постраждалий.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України. Це сталося після вибуху біля українського дипвідомства в Мадриді.
по темі
Співробітник посольства України в Мадриді отримав поранення після відкриття конверта з бомбою
У середу зранку, 30 листопада, в Херсоні повідомляють про звуки вибухів
У понеділок, 28 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи
У неділю, 27 листопада, у Харківській області двоє людей отримали поранення внаслідок вибухів боєприпасів, їм надано медичну допомогу
У п’ятницю, 25 листопада, у Херсоні пролунали вибухи