Росія розпочинає процес створення "судової системи" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція “судової системи” з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів-гастролерів та низки місцевих зрадників", - йдеться у повідомленні.

У центрі зазначають, що ніякої юридичної сили та правових наслідків ці "суди" не мають.

"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ", - зазначили у ЦНС.