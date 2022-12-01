Росія почала створення "судів" на окупованих територіях [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Росія розпочинає процес створення "судової системи" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція “судової системи” з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів-гастролерів та низки місцевих зрадників", - йдеться у повідомленні.
У центрі зазначають, що ніякої юридичної сили та правових наслідків ці "суди" не мають.
"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ", - зазначили у ЦНС.
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