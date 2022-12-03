Жителям окупованого лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватися через річку Дніпро. Евакуація буде відбуватися 3-5 грудня.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно, триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію", - йдеться у повідомлення.

Евакуація буде відбуватися у світлий час доби на ділянці Річковий вокзал, де тимчасово скасували заборону перетину річки Дніпро. Влада пояснює, що евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території.

"У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці", - закликав Янушевич.

Для евакуації потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.