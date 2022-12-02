Президент росії володимир путін та канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові обговорили російську агресію проти України. На сайті кремля повідомляється, що розмова відбулася з ініціативи німецької сторони.

путін заявив, що російська армія довгий час утримувалися від "точкових" ракетних ударів по певних цілях на території України, але "тепер такі заходи стали вимушеною і неминучою реакцією на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури Росії, включаючи Кримський міст і об'єкти енергетики".

До цього ряду путін включив підрив газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2".

Господар кремля вкотре намагався роз'яснити німецькому канцлеру "російські підходи до проведення спеціальної військової операції". І поскаржився на те, що західні держави, включаючи Німеччину, "накачують київський режим озброєннями та готують українських військових".

Все це, а також всебічна політична та фінансова підтримка України призводить до того, що Київ відкидає ідею будь-яких переговорів з загарбниками.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Збройні сили України отримали: 8 безпілотних надводних кораблів, 3 мостоукладальні танки BEAVER, 12 бронемашин для патрулювання кордону, 30 машин швидкої допомоги, запчастини для гелікоптерів Мі-24.