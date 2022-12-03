Країни G7 та Австралія досягли консенсусу щодо встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні $60 за барель. Аналогічне рішення раніше ухвалив Євросоюз.

У G7 входять три країни ЄС (Німеччина, Італія та Франція), Велика Британія, Канада, Японія та США. Офіційна заява "Коаліції з обмеження цін" опублікована на сайті Мінфіну США.

Наступного тижня Коаліція з обмеження цін заборонить широкий спектр послуг - включаючи морське страхування та торгове фінансування, - які пов'язані з транспортуванням морем сирої нафти російського походження, якщо тільки покупці не куплять нафту за $60 за барель або нижче за цю ціну.

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Країни, які приєдналися до санкцій, вважають, що встановлення граничної вартості нафти призведе до обмеження доходів росії для ведення бойових дій в Україні. На думку G7, такий захід "особливо важливий для забезпечення постачання нафти в країни з низьким та середнім рівнем доходу".

"Коаліція" вважає, що росія має кілька варіантів відповіді на обмеження ціни нафти: продавати енергоносій за ціною, нижчою за $60 за барель, або використовувати послуги компаній, які не входять до G7, але вони "обмежені в масштабах, дорожчі та менш надійні".

росія раніше заявляла, що не продаватиме нафту до країн, які запровадять обмеження її вартості.

Стеля цін на російську нафту набуде чинності 5 грудня "чи невдовзі після цієї дати". Також Коаліція з обмеження ціни має намір встановити стелю цін на російські нафтопродукти з 5 лютого 2023 року.

Євросоюз погодив обмеження нафтових цін напередодні, 2 грудня. Польща гальмувала ухвалення рішення, вимагаючи встановити обмеження на рівні нижче за $60.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що країнам ЄС вдалося домовитися. Вона вважає, що це "допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії, що принесе користь економікам, які розвиваються, по всьому світу".