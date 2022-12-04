З початку повномасштабного вторгнення блищько 2,8 млн українців були вимушені виїїхати чи були депортовані на територію росії.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:

0-800-50-17-20 (безкоштовно)

+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)