росія не збирається брати під контроль нові міста, а лише хоче "звільнити окуповані території". Про це на брифінгу 7 грудня заявив речник путіна Дмитро Пєсков, коментуючи вчорашні слова свого шефа про те, що "приєднання нових регіонів стало результатом спецоперації".

На уточнююче запитання журналістів, чи немає у кремля планів "приєднати" до росії нові регіони, Пєсков відповів:

Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было, но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить. ... Я имею в виду часть Донецкой республики, в том числе и то, что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками.

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Пєсков наголосив, що метою вторгнення досі залишається "денацифікація та демілітаризація" України.

На запитання про терміни закінчення війни в Україні речник путіна заявив, що про це нібито знає Зеленський.

В данном случае можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра. При желании.

Нагадаємо, наприкінці вересня росія оголосила про "приєднання" так званих "днр" і "лнр" (Донецька та Луганська області - ред.), а також Херсонської та Запорізької областей внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів. Російські війська не контролюють місто Запоріжжя, а у листопаді втікли з Херсона.

Як повідомляли "Подробиці", на думку американських військових аналітиків, путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною.