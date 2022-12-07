Російська фірма Агрокомплекс імені Ткачова‎ захопила понад 160 тис. га земель сільськогосподарського призначення на окупованій території України. Про це пише The Wall Street Journal.

Найбільше постраждав агрохолдинг Agroton, землі якого розташовані в Луганській області. У нього окупанти відібрали майже 100 тис. га. Також російська фірма захопила майже 40 тис. га холдингу HarvEast в Донецькій області і 20 тис. га "Нібулона" вбитого окупантами Олексія Вадатурського.

Військова та цивільна розвідки України, а також прокуратура розслідують "експропріацію", це випливає з документів, з якими ознайомився The Wall Street Journal.

Росія захоплює економіку на окупованих територіях та використовує цей контроль, щоб контролювати всю територію.

Основним акціонером російського Агрокомплексу ім. Ткачова‎ є колишній міністр сільського господарства росії Олександр Ткачов. Компанія названа на честь його батька Миколи.

Основний бізнес родини Ткачова знаходиться у Краснодарському краї, але в червні 2022 року він придбав активи кримського агрохолдингу "Дружба народів", який до 2017 року належав українському холдингу "МХП".

Ткачов є членом російської бізнесової та політичної еліти, близьким соратником володимира путіна.

На посаді губернатора Краснодарського краю Ткачов брав активну участь у підготовці до проведення зимової Олімпіади 2014 року в Сочі. Після Ігор його перевели на роботу до Москви, де він до 2018 року обіймав посаду міністра сільського господарства.

Путін і Ткачов у Сочі

ЄС, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти Ткачова у 2014 році за підтримку анексії Криму. США не наклали на нього санкцій.

Раніше WSJ знайшла того, хто переконав путіна почати вторгнення в Україну.