Олігарх путіна захопив землі трьох великих агрохолдингів на окупованій території - WSJ [ Редагувати ]
Російська фірма Агрокомплекс імені Ткачова захопила понад 160 тис. га земель сільськогосподарського призначення на окупованій території України. Про це пише The Wall Street Journal.
Найбільше постраждав агрохолдинг Agroton, землі якого розташовані в Луганській області. У нього окупанти відібрали майже 100 тис. га. Також російська фірма захопила майже 40 тис. га холдингу HarvEast в Донецькій області і 20 тис. га "Нібулона" вбитого окупантами Олексія Вадатурського.
Військова та цивільна розвідки України, а також прокуратура розслідують "експропріацію", це випливає з документів, з якими ознайомився The Wall Street Journal.
Росія захоплює економіку на окупованих територіях та використовує цей контроль, щоб контролювати всю територію.
Основним акціонером російського Агрокомплексу ім. Ткачова є колишній міністр сільського господарства росії Олександр Ткачов. Компанія названа на честь його батька Миколи.
Основний бізнес родини Ткачова знаходиться у Краснодарському краї, але в червні 2022 року він придбав активи кримського агрохолдингу "Дружба народів", який до 2017 року належав українському холдингу "МХП".
Ткачов є членом російської бізнесової та політичної еліти, близьким соратником володимира путіна.
На посаді губернатора Краснодарського краю Ткачов брав активну участь у підготовці до проведення зимової Олімпіади 2014 року в Сочі. Після Ігор його перевели на роботу до Москви, де він до 2018 року обіймав посаду міністра сільського господарства.
Путін і Ткачов у Сочі
ЄС, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти Ткачова у 2014 році за підтримку анексії Криму. США не наклали на нього санкцій.
Раніше WSJ знайшла того, хто переконав путіна почати вторгнення в Україну.
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