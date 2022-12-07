Президент рф володимир путін заявив, що у нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. 150 тисяч мобілізованих росіян досі знаходяться у резерві.

Про це заявив президент рф володимир путін.

"У нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу - і потреби для держави та міністерства оборони в цьому на сьогоднішній день немає", - сказав путін.

За його словами, із 300 тисяч мобілізованих 150 тисяч перебувають у зоні СВО, з них лише 77 тисяч - у бойових підрозділах, решта у військах тероборони.

"Крім того, 150 тисяч мобілізованих досі перебувають на полігонах міноборони, це резерв", - додав президент рф.

російський диктатор путін також заявив, що так звана "спеціальна військова операція" (загарбницька війна рф проти України - ред.) може стати тривалим процесом.

"Звичайно, це тривалий процес може бути", - сказав він.

Також диктатор зазначив, що "значним результатом" операції для росії стала поява нових територій, тобто незаконна окупація регіонів України.