Марокко першим в Африці надасть військову допомогу Україні - ЗМІ [ Редагувати ]
Марокко надасть Україні запасні частини для танків Т-72. Таким чином Марокко стане першою африканською країною, яка долучилася до військової допомоги України. Про це повідомляє Le Journal de l'Afrique.
За даними видання, американській владі вдалося переконати надати запчастини для бронетехніки на умовах повної таємності.
Вашингтон ще навесні розпочав переговори з союзниками про постачання Україні радянських танків Т-72.
Збройні сили Марокко мають майже 40 танків Т-72Б/БК, які у 1999-2001 рр. поставила Білорусь.
У виданні зазначають, що Марокко впевненіше займає позицію у війні росії проти України. Під час голосувань на сесіях Генасамблеї ООН щодо засудження російської агресії Марокко обирала варіант "утриматися".
Однак пізніше держава висловила повагу до територіальної цілісності й суверенітету всіх членів ООН, а також взяла участь у зустрічі з 40 союзниками США щодо обговорення посилення військової підтримки України.
Нагадаємо, 19 жовтня президент Зеленський призначив Сергія Саєнка послом України у Королівстві Марокко.
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