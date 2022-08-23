Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72 - ЗМІ [ Редагувати ]
Німеччина у рамках кругового обміну поставить Словаччині 15 сучасних танків типу Leopard 2 на заміну 30 танкам T-72, які Братислава передасть Україні. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на джерела в урядових колах.
Обмін мав відбутися ще два місяці тому, однак міністерство оборони Словаччини відхилило пропозицію ФРН, заявивши, що 15 танків не вистачить, щоб забезпечити оборону країни.
Повідомляється, що цього тижня буде зроблена офіційна заява про обмін. Перший Leopard 2 вирушить до Словаччини цього року.
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