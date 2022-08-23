Німеччина у рамках кругового обміну поставить Словаччині 15 сучасних танків типу Leopard 2 на заміну 30 танкам T-72, які Братислава передасть Україні. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на джерела в урядових колах.

Обмін мав відбутися ще два місяці тому, однак міністерство оборони Словаччини відхилило пропозицію ФРН, заявивши, що 15 танків не вистачить, щоб забезпечити оборону країни.

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Повідомляється, що цього тижня буде зроблена офіційна заява про обмін. Перший Leopard 2 вирушить до Словаччини цього року.

Нагадаємо, що Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29 і вже передала чотири САУ Zuzana 2.