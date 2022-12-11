Після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції - Шмигаль [ Редагувати ]
Через ракетні удари російських окупантів в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та різною мірою постраждало 40% обʼєктів високовольтної мережі. Про це у своєму щотижневому звіті повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.
Для виправлення ситуації уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.
- Перший пріоритет - це критична інфраструктура й лікарні.
- Другий пріоритет - підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу.
- Третій пріоритет - бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти.
- Четвертий пріоритет - житловий сектор.
Минулого тижня Кабмін спрямував 100 млн грн для відбудови системи теплопостачання в Кременчуці, повідомив прем'єр. Ще 50 млн грн направили Сумщині на відбудову зруйнованої інфраструктури.
Загалом регіонам на відбудову Уряд виділив вже понад 5 млрд гривень. Також продовжуємо підготовку регіонів до зими. Понад 480 куб. м дров буде передано від "Укрзалізниці" до Харківської ОВА для подальшої роздачі мешканцям регіону. 600 мобільних металевих печей передаємо на Донеччину. Там, де немає зараз централізованого опалення, вони стануть основним засобом обігріву.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські ракетні удари завдали збитків енергосистемі України на понад 70 млрд грн.
Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.
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