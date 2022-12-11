На Одещині без світла залишаються 300 тисяч людей

На Одещині без світла та струму залишаються до 300 тисяч абонентів. Ситуація зі світлом у місті та області поступово покращується. Про це у відеозверненні повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Станом на даний момент поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З півтора мільйонів жителів, які були без світла вчора, на сьогоднішній день зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне поліпшення ситуації.

Фахівці ДТЕК відновили енергоживлення об'єктів водопостачання, тому ситуація з водою на Одещині має стабілізуватися впродовж кількох годин, повідомляє Інфоксводоканал.

У ніч на 10 грудня російські дрони-камікадзе вчергове завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини, спричинивши масштабні пошкодження.