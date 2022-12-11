На трасі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" сталася ДТП, внаслідок якої постраждали семеро людей. Водій маршрутки, рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова, не впорався з керуванням та наїхав на блокпост. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

У результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Однією з причин аварії у поліції називають погіршення погодних умов, зокрема сильний туман.

Водія судитимуть за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Йому загрожує максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у вересні внаслідок ДТП з маршруткою в Києві постраждали 23 пасажири.