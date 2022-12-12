Компанія Xiaomi у рамках презентації нових продуктів представила два нові флагманські смартфони - моделі Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro.

Обидва гаджети оснащені топовим чипом Snapdragon 8 Gen 2, який поєднується з 8 або 12 Гб оперативної та 128, 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті.

Смартфони отримали покращену систему охолодження, яка дозволяє підтримувати максимальну продуктивність гаджетів навіть за найактивнішої експлуатації.

Базовий Xiaomi 13 отримав 6,36-дюймовий AMOLED-екран роздільною здатністю Full HD+, а версія Pro має 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю 3200x1440 пікселів.

Обидва екрани підтримують частоту оновлення до 120 Гц і HDR10+, а для Xiaomi 13 Pro також анонсована підтримка Dolby Vision.

Основна відмінність смартфонів - камери. Xiaomi 13 має фронтальну камеру 32 Мп, а також потрійний основний модуль: основний об'єктив 54 Мп з оптикою Leica, 10 Мп телеоб'єктив з 3,2-кратним оптичним зумом, а також ширококутний об'єктив 12 Мп з оптикою Leica.

Xiaomi 13 Pro має фронтальну камеру 32 Мп, основний об'єктив 50 Мп з дюймовою матрицею від Xiaomi 12S Ultra, телеоб'єктив 50 Мп із трикратним оптичним зумом та ширококутний об'єктив 50 Мп. Всі камери мають оптику Leica та особливі налаштування, що стилізують готові зображення під характерний стиль фотоапаратів Leica.

Xiaomi 13 отримав акумулятор 4500 мА•год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 67 Вт, бездротове заряджання потужністю 50 Вт і зворотне заряджання на 10 Вт.

Xiaomi 13 Pro має батарею на 4820 мА•год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 120 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт з функцією зворотного заряджання потужністю до 10 Вт.

Обидві моделі мають динаміки Dolby Atmos з підтримкою Dolby Head, а Pro-версія доповнена ще й ІЧ-модулем.

Обидві моделі смартфонів захищені від пилу та вологи за стандартом IP68, а до різних варіантів оформлення корпусу входить версія з обробкою "наношкірою" із захисним покриттям від бруду.

У продажу Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro, які вийдуть на ринок з новою версією фірмової графічної оболонки MIUI 14, з'являться 14 грудня.

Ціна Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro у Китаї становитиме від $575 та $718 відповідно.

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