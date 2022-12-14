На Запоріжжі нині проживає близько двохсот тисяч переселенців. Щоб допомогти людям, які евакуювалися, швидше адаптуватися на новому місці, волонтери облаштовують для них шелтер. Кажуть, це буде місце, де внутрішньо-переміщені особи знайдуть не лише прихисток, а ще соціальну та психологічну підтримку. Усі подробиці - в наступному сюжеті.

Поки що у цьому приміщенні сіро та не затишно. Втім вже за декілька місяців запорізькі волонтери обіцяють облаштувати тут простір для переселенців. Зараз триває підготовка до ремонту.

Сергій, волонтер:

Ми виносимо все сміття, очищаємо по максимуму стіни. Стіни ви бачите які, вони потребують, щоб приложить до них руки. Далі ми коли підготовку зробимо, ми все це позабираємо, повичищаємо, ми позаглушуємо якісь дірки.

Майстер Сергій каже, більшість волонтерів тут студенти. Тож перед тим, як стати до роботи усі проходять майстер-клас та інструктаж. Провести свій вільний час за корисною справою вирішив і 24-річний Дмитро. Каже, робота пильна та нелегка, але потрібна.

Дмитро, волонтер:

Дізнався я від своєї подруги, вона запропонувала, я вирішив прийти, допомогти ВПО знайти свій затишок у рідному місті Запоріжжя.

Ганна Андреєвська, волонтерка:

Ми будемо очікувати поки спеціалісти дороблять після наших підготовчих робіт приміщення і будемо продовжувати шпаклювати, фарбувати і т.д.

Професійні будівельники стануть до роботи, коли волонтери усе підготують. Майбутній простір для переселенців буде схожий ось на цей. У приміщенні облаштують окремі кімнати, місце для дозвілля та зустрічей із психологами чи соцпрацівниками. Волонтери кажуть, люди, які рятуються від війни, зазвичай приїжджають розгублені та емоційно виснажені. Тому головне вчасно підтримати їх.

Катерина Чернова, координаторка прихистку:

Ми намагаємось допомогти кожному з кожною історією, з кожною людиною, то у нас не є просто надати прихисток. Це таке комьюніті. Ми намагаємось надати повну підтримку і найбільша така підтримка - психосоціальна, тобто психологічна підтримка.

Едгар Соболєв, волонтер:

У нас працюють 15 психологів і соцпрацівників, які допомагають людині зібратися, а соцпрацівники допомагають людині, знайти які наступні документи, які кроки можна зробити.

Волонтери розповідають, у кожного мешканця прихистку своя історія. Одні поїхали далі, інші оселилися у Запоріжжі, дехто і досі залишається у шелтері, але вже як волонтер.

Олександр, переселенець з Бердянська:

Я розселюю людей, зустрічаю їх, займаюся поселенням, надаю їм гуманітарну допомогу, інформаційну допомогу та слідкую за порядком у шелтері, охоронні функції виконую.

І хоча зараз потік переселенців зменшився, потреба у житлі все одно залишається, кажуть волонтери. Від початку повномасштабної війни цей прихисток на певний час став домом для трьох тисяч українців.