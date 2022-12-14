У Страсбурзі в Європейському парламенті відбулася церемонія нагородження премією Сахарова за 2022 рік. Цього року її отримав український народ, її було присуджено 19 жовтня. Призовий фонд премії - 50 000 євро.

Церемонію вела президент Європарламенту Роберта Метсола, на ній онлайн виступив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави попросив вшанувати пам'ять загиблих у війні росії проти України хвилиною мовчання. Також Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити резолюцію про підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

Трибунал має запрацювати. Європарламент уже підтримав цю ідею. Потрібно якнайшвидше втілити її в реальність. Зокрема, через ухвалення окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку й підтримку вашими країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН. Знищені Росією міста й села, зруйновані долі, розбиті та розстріляні життя мають бути відображені у вироках не лише тим, хто безпосередньо все це вчинив, а й у вироках тим, хто організував і розпочав цю агресію.

Україну на церемонії особисто представляли нобелівський лауреат, голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук, парамедик Юлія Паєвська (Тайра), мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, представники ДСНС Олександр Чекригін та Станіслав Куликовський, а також представник руху громадянського спротиву "Жовта стрічка" Ярослав Божко.

Премія в галузі прав людини "За свободу думки" заснована на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова у 1988 році. У 2021 році премію присудили російському опозиціонеру Олексію Навальному, у 2020-му - білоруській опозиції.

23 листопада Європарламент прийняв резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.