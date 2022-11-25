Європарламент визнав росію державою-спонсоркою тероризму. "За" проголосувала абсолютна більшість європарламентарів. Аргументи у підтримку цього рішення. І головне - що означає ця резолюція для росії? Про це розповість Ольга Жидецька.

Голосування закрито. Широко підтримано. Вітаю!

Під тривалі оплески голова Європарламенту Роберта Метсола оголошує результати голосування за резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму та державою, що застосовує терористичні засоби. З цим погодилися 494 євродепутати, проти 58.

Раса Юкневичене, депутатка Європарламенту від Литви:

Очевидно, що велика ядерна держава, постійний член Ради Безпеки ООН, з усією своєю військовою та адміністративною владою здійснює терористичні акти. Зокрема вбивства мирних жителів, руйнування інфраструктури, застосування системного насильства та залякування.

У резолюції Європарламент визнав, що росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні, унаслідок чого загинули тисячі людей. У документі зазначено, що на окупованих територіях загарбники вчиняють страти, катування та інші звірства", як це було в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, Маріуполі та Краматорську. "Європарламент наголошує, що все це разом з руйнуванням цивільної інфраструктури та іншими серйозними порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права є актами терору та воєнними злочинами.

Ілва Йоханссон, комісар ЄС з внутрішніх справ:

Це чергова брехня, яку ми постійно чуємо від російської сторони: що російські військові проводять операцію лише по військових об'єктах. Насправді чим більше російська армія зазнає поразки на полі бою, тим більше вона завдає ударів по цивільних об'єктах, намагаючись налякати українське суспільство та послабити його рішучість.

У резолюції Європарламент висловив беззастережне обурення і засудив дії кремля.

Чарлі Ваймерс, депутат Європарламенту від Швеції:

Настав час визнати російську федерацію тим, ким вона є: вигнанцем, загрозою, державою-злочинцем і державою-спонсором тероризму, і це визнання повинно мати наслідки.

Щоправда, наслідки такого рішення суто політичні. Та й резолюція має радше символічний характер. Позаяк ЄС не має законодавчої бази на її підтримку. Але документ дає чіткий сигнал: москва токсична і небезпечна. І кремль миттєво довів це, влаштувавши новий ракетний обстріл.

Володимир Зеленський, президент України:

Європарламент визнав росію спонсором тероризму. Нарешті! Дякую всім європарламентарям! А потім росія довела всьому світові, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям.

Окрім того, одразу після голосування була здійснена кібератака на сайт Європарламенту, відповідальність за яку взяли на себе прокремлівські хакери.

Тим часом державою-спонсором тероризму росію визнали вже чотири країни ЄС: Литва, Латвія, Естонія та Польща.

Натомість Сполучені Штати поки від такого кроку утримуються, попри відповідні резолюції Сенату. Нібито щоб не провокувати подальшу ескалацію. Під американськими санкціями за спонсорування тероризму на сьогодні перебувають Іран, Північна Корея, Куба та Сирія.