Український народ став лауреатом премії Сахарова [ Редагувати ]
Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.
Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола в Twitter.
"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України", - заявила Мецола.
Премія "За свободу думки" імені Сахарова – це премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом. Нагорода є головною правозахисною премією ЄС.
Члени Європейського парламенту висувають кандидатів на премію Сахарова у вересні щороку. Кожен кандидат має заручитися підтримкою щонайменше 40 членів парламенту, і кожен окремий депутат може підтримати лише одну кандидатуру.
They are standing up for what they believe in.— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022
Fighting for our values.
Protecting democracy, freedom & rule of law.
Risking their lives for us.
And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.
No one is more deserving.
Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA
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