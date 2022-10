Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.

Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола в Twitter.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України", - заявила Мецола.

Премія "За свободу думки" імені Сахарова – це премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом. Нагорода є головною правозахисною премією ЄС.

Члени Європейського парламенту висувають кандидатів на премію Сахарова у вересні щороку. Кожен кандидат має заручитися підтримкою щонайменше 40 членів парламенту, і кожен окремий депутат може підтримати лише одну кандидатуру.

