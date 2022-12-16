Сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П). Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.

Особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата "Адмірал Макаров" з акваторії Чорного моря.



Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35.



Під час масованого обстрілу у небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".



Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 - близько 27 пусків.





Київська міська військова адміністрація повідомила, що на Київ летіло понад 40 ракет, 37 збила ППО.