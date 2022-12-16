Вранці 16 грудня російська армія запустила по території України понад 60 ракет. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

На даний момент є дані про понад 60 ракет які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101 також є пуски "Калібрів" з Чорного моря. Маємо також запуски С-300 . Також є робота бомбардувальників Ту 22 М3 які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг-31К, (гіпотетичних) носіїв "Кинджалів". Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати ми повідомимо.

Цього разу рашисти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де ці літаки знаходяться на стоянках. Також пуски були з півночі Каспійського моря.

За даними джерел "Української правди", загальний залп російських ракет, які летіли в Україну, на 9:00 становив 72 ракети.