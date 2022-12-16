Ракетний удар по Україні: у ЗСУ повідомили, звідки і чим вдарив ворог [ Редагувати ]
Вранці 16 грудня російська армія запустила по території України понад 60 ракет. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
На даний момент є дані про понад 60 ракет які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101 також є пуски "Калібрів" з Чорного моря.
Маємо також запуски С-300 . Також є робота бомбардувальників Ту 22 М3 які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг-31К, (гіпотетичних) носіїв "Кинджалів".
Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати ми повідомимо.
Цього разу рашисти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де ці літаки знаходяться на стоянках. Також пуски були з півночі Каспійського моря.
За даними джерел "Української правди", загальний залп російських ракет, які летіли в Україну, на 9:00 становив 72 ракети.
по темі
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. За попередньою інформацією 13 ворожих літаків випустили по 8 ракет, сумарна кількість - 104. Також у Чорне море вийшли ракетоносії "Калібрів", можливий залп із 16 ракет
Вранці, 16 грудні, внаслідок ракетної атаки по Україні низка міст залишилися без електроенергії
Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції за удари по цивільній інфраструктурі України. Під санкції потрапили 12 представників командного складу російських збройних сил - 10 генералів та 2 полковники. Також обмеження ввели проти 4 громадян Ірану, яких Лондон вважає причетними до постачання безпілотників росії
Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що у четвер зранку, 8 грудня, окупанти обстріляли Куп'янськ