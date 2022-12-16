Російська ракетна атака вранці 16 грудня призвела до пошкодження дев'яти об'єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Наразі ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають електроенергію, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації.

За словами глави Міненерго, зараз фіксуються наслідки ракетного удару та аналізується ситуація, щоб збільшити виробництво електроенергію найближчим часом.

Зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до системи... Прошу громадян із розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися.

Міністр зазначив, що складна ситуація склалася в Харкові.

Я не хочу називати об'єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити.

Коментуючи повідомлення "Укренерго" про надзвичайну ситуацію в енергетиці через втрату 50% споживання струму, Галущенко пояснив, що це означає неможливість постачати електроенергію до половини споживачів.