"Колоссальные инфраструктурные разрушения": Харків залишився без світла, води та тепла [ Редагувати ]
У Харкові російські війська завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг.
Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться "пунктами незламності". Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны.
Метро Харкова зупинено, станції працюють як укриття.
Окупанти вдарили по Харківщині 10-ма ракетами, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов. Три удари були по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в Чугуївському районі. Частина області опинилася без світла.
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