Удар по житловому будинку в Кривому Розі: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла. Рятувальники дістали тіло жінки.
Про це пише місцеве видання "Дніпро Обласний".
Як пише видання, наразі рятувальники продовжують шукати дитину загиблої.
Зазначається, що тіло жінки виявили на першому поверсі під плитами. Ще раніше стало відомо й про загибель її чоловіка.
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