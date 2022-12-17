Для переговорів щодо завершення війни в Україні потрібна "серйозність" з боку москви. У даний час росія не налаштована на діалог. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в ефірі телеканалу PBS.

Більшість конфліктів закінчується переговорами, але це вимагає серйозності з боку росії у цьому випадку. Чого ми не бачимо. За нашою оцінкою, росіяни серйозно не налаштовані на реальні переговори.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні, 16 грудня, також заявив, що війна може закінчитися за столом переговорів. На його думку, їх прискорять постачання зброї Києву - доки президент рф володимир путін "не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою".

Білий дім напередодні заявив, що час для переговорів ще не настав, тож Києву необхідно отримати до цього "найкращі позиції".

Нагадаємо, у кремлі відкидають умову про виведення військ з України для початку переговорів.