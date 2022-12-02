"Війна в Україні може завершитись перемовинами" - Столтенберг [ Редагувати ]
Генеральний серкретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що війна в Україні може закінчитися переговорами, як було з багатьма збройними конфліктами, проте Захід має продовжувати підтримувати Київ. Про це пише Süddeutsche Zeitung.
Більшість війн закінчуються за переговорним столом, і в цій, ймовірно, буде так само. Проте ми розуміємо: те, що відбуватиметься за цим столом, нерозривно пов'язане зі становищем на полі бою.
За його словами, підтримка України - це єдиний шлях, який може забезпечити дипломатичний результат, який гарантує перемогу України.
Чим більше ми хочемо миру, тим сильніше ми маємо допомагати.
Водночас він стверджував, що не бачить свідчень того, що Росія хоче вести переговори з добрими намірами.
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