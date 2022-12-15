Кулеба: для росії переговори - це лише димова завіса [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Усі заяви росіян про нібито готовність до мирних переговорів з Україною є димовою завісою.
Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Ніхто не повинен вестися на російську димову завісу, коли вони з одного боку говорять про свою відкритість до переговорів, а з іншого - натискають на кнопку, посилаючи більше ракет, більше іранських безпілотників і більше російських військ проти України. Для Росії, як я вже сказав, переговори - це лише димова завіса. Ми не бачимо жодної ознаки серйозного ставлення до цього", - зазначив Кулеба.
Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запропонував росії українську "формулу світу", і в ній переговори – це останній крок. Сам процес завершення війни має розпочатися з повного виведення військ росії з території нашої країни та інших питань, які мають бути вирішені в цьому контексті.
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