У матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу в Катарі збірна Хорватії обіграла Марокко з рахунком 2:1. У півфіналах Марокко програло Франції, а Хорватія - Аргентині.

Два голи були забиті у перші 10 хвилин: спочатку на 7-й хвилині відзначився Йошко Гвардіол, а за 2 хвилини Ашраф Дарі зрівняв рахунок. Наприкінці першого тайму збірна Хорватії знову вийшла вперед. На 42-й хвилині забив Міслав Оршич.

Для Хорватії це друга поспіль медаль чемпіонату світу. На минулому турнірі (2018 року в росії) вони посіли друге місце, програвши у фіналі Франції. Так успішно вони не виступали з 1998 року, коли стали третіми.

Незважаючи на поразку, для збірної Марокко це також історичне досягнення. Команда стала першою африканською збірною, яка дісталася півфіналу чемпіонату світу.

Матч фіналу чемпіонату світу в Катарі відбудеться 18 грудня між збірними Аргентини та Франції на стадіоні "Лусаїл". Гра почнеться о 17:00 за київським часом.