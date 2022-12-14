Ліонель Мессі став автором одного з голів

Зустріч збірних Аргентини та Хорватії у півфіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі завершилася перемогою аргентинської команди з рахунком 3:0. Аргентина виходить у фінал турніру - вперше з 2014 року.

Голи забили наступні футболісти аргентинської збірної: Ліонель Мессі (34-а хвилина, з пенальті) та Хуліан Альварес (39, 69).

Мессі став рекордсменом за кількістю голів на чемпіонатах світу у складі збірної Аргентини - забив 11 м'ячів у 25 матчах п'яти мундіалів.

У фіналі турніру Аргентина зіграє з переможцем завтрашнього матчу між Францією та Марокко. Матч розпочнеться о 21:00 за Києвом.