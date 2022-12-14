Аргентина стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу [ Редагувати ]
Зустріч збірних Аргентини та Хорватії у півфіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі завершилася перемогою аргентинської команди з рахунком 3:0. Аргентина виходить у фінал турніру - вперше з 2014 року.
Голи забили наступні футболісти аргентинської збірної: Ліонель Мессі (34-а хвилина, з пенальті) та Хуліан Альварес (39, 69).
Мессі став рекордсменом за кількістю голів на чемпіонатах світу у складі збірної Аргентини - забив 11 м'ячів у 25 матчах п'яти мундіалів.
У фіналі турніру Аргентина зіграє з переможцем завтрашнього матчу між Францією та Марокко. Матч розпочнеться о 21:00 за Києвом.
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