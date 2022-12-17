Захисники футбольної збірної Франції Ібраїм Конате та Рафаель Варан захворіли на ГРВІ за два дні до фіналу чемпіонату світу в Катарі. Про це повідомляє RMC Sport із посиланням на джерела.

Стан здоров'я спортсменів занепокоєння не викликає.

"Дайо Упамекано та Адріан Рабйо пропустили гру проти Марокко. Якщо захисник сидів на лаві запасних, то півзахисник на час матчу залишався в готелі", - описується в матеріалі інші випадки захворювання французьких футболістів за останні дні. Ознаки нездужання також спостерігаються у півзахисника Кінгслі Комана.

Нападник збірної Усман Дембеле на пресконференції розповів, що в Упамекано та Рабйо "трохи захворіли животи", через що він приготував їм імбирно-медовий чай, який позитивно вплинув на їхній стан.

Матч фіналу чемпіонату світу в Катарі відбудеться 18 грудня між збірними Аргентини та Франції на стадіоні "Лусаїл". Гра почнеться о 17:00 за київським часом.