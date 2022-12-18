Окупанти вдарили по центру Херсона: 3 поранених [ Редагувати ]
Вранці 18 грудня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого 3 людей отримали поранення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Херсон. По центру міста завдано чергового удару. Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога.
На місці інциденту працюють екстрені служби.
Напередодні окупанти вбили на Херсонщині 3 людей, 6 були поранені.
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