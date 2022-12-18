На Херсонщині окупанти вбили 3 мешканців, 6 поранені - ОВА [ Редагувати ]
У суботу, 17 грудня, російські війська вбили на Херсонщині 3 мирних жителів, ще 6 дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню.
Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.
Напередодні очільник Херсонщини повідомив, що окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру та штабу гуманітарної допомоги в селі Степанівка.
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У Херсоні російський снаряд влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Загинули двоє людей: 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік, який ймовірно прийшов за допомогою. Двоє людей поранені - 44-річна жінка та 38-річний чоловік, який проходив поруч. Обоє госпіталізовані