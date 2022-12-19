У ГУР назвали можливі теми переговорів путіна та лукашенка [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.
Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив. Юсов.
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