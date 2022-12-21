Доля російського диктатора володимира путіна складеться одним із двох варіантів. Його чекає суд, або безславна смерть в бункері.

Про це повідомляє керівник СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"(путін - ред.) загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе у своєму хворобливому світі і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь у бункері на Алтаї", - заявив Малюк.

На питання журналіста, чи реальним є сценарій того, що путін і його оточення все ж опиняться на лаві підсудних, він відповів, що "в СБУ є унікальна скарбничка доказів".

"Сьогодні Служба безпеки сформувала унікальну скарбничку доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів, над цим працює наше слідство...І от в тих матеріалах, які ми вже зібрали, там Карін Хан (прокурор Міжнародного кримінального суду - ред.), коли їх побачив, сказав - "вищий пілотаж", - зауважив Малюк.

Своєю чергою очільник СБУ уточнив, йдеться про докази, які зібрані не тільки гласно.

"Проведено дуже масштабний комплекс саме негласних розшукових технічних заходів. Ми маємо дуже багато цікавих аудіофайлів і не лише. Тому всьому свій час", - додав Малюк.