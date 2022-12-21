В інституті Амосова відкрили відділення воєнної кардіохірургії [ Редагувати ]
У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова в Києві відкрили відділення воєнної кардіохірургії, де надають високоспеціалізовану медичну допомогу захисникам з бойовими травмами серця, пораненнями грудної клітини та серця. Про це повідомляється на сайті установи.
Воєнну кардіохірургію розвивають в інституті Амосова з 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі. З червня 2014 року в інституті Амосова пролікували 597 учасників російсько-української війни, які мали патологію серця та магістральних судин. З них - 40 з бойовою травмою серця та судин.
За словами директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова академіка Василя Лазоришинця, у структурі поранень грудної клітки перикард, серце та великі судини ушкоджуються у 10-15%.
Найбільша загроза життю виникає внаслідок мінно-вибухових і кульових поранень у серце, догоспітальна летальність при проникаючих пораненнях серця сягає 55-94%. До бойової травми серця належать також закриті ушкодження серця і магістральних судин або міграція уламків в серцеві порожнини.
Від початку повномасштабної російської агресії наш інститут став, фактично, багатопрофільним військовим госпіталем.
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