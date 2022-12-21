У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова в Києві відкрили відділення воєнної кардіохірургії, де надають високоспеціалізовану медичну допомогу захисникам з бойовими травмами серця, пораненнями грудної клітини та серця. Про це повідомляється на сайті установи.

Воєнну кардіохірургію розвивають в інституті Амосова з 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі. З червня 2014 року в інституті Амосова пролікували 597 учасників російсько-української війни, які мали патологію серця та магістральних судин. З них - 40 з бойовою травмою серця та судин.

За словами директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова академіка Василя Лазоришинця, у структурі поранень грудної клітки перикард, серце та великі судини ушкоджуються у 10-15%.