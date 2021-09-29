Одна на триста тисяч. В Києві прооперували дитину з унікальною вадою серця. Дівчинка почувається добре і вже мріє повернутись додому. Спеціально до Дня серця наша Ксенія Барвіненко поспілкувалась з маленькою пацієнткою та її лікарями, і дізналась як зберегти своє серце здоровим.

Мені було спочатку дуже страшно, а тоді я поки звикла, і мені уже не так страшно.

Так Євгенія - маленька пацієнтка Інституту Амосова згадує перші дні в лікарні. Сюди вона потрапила з унікальним діагнозом.

Раїса Савко, мати Жені:

Синдром Алькапа. Нам дуже пощастило, що ми дожили до восьмими років, тому що цей діагноз у 6 місяців, рочок і тоді легша операція, там ці коронарні судини, вони ближче і легше, і чим дитинка більша, тим складніша операція. Так, як в нас і було, вона йшла дуже довго, цілий день.

Вже тиждень дівчинка з мамою під наглядом лікарів. І коли повернуться додому не знають. Та Женя мріє чимскоріше.

Піти додому до сім’ї своєї, до школи, до своїх друзів.

Та все ж більшість пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями - дорослі. Неправильне харчування, шкідливі звички, стреси і малорухливий спосіб життя - все це підвищує ризики хвороб серця і приводить пацієнтів на операційний стіл. Наприклад тут роблять одразу три операції одній людині, втручання відбувається на відкритому серці.

Василь Лазоришинець, директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Зупиняється серце, підключається машина штучного кровообігу, штучне серце, штучні легені, потім запускається серце і машина відключається.

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в світі, це ішемії, патології серцевих клапанів. Додав роботи кардіохірургам і ковід.

Артур Габрієлян, завідувач відділу трансплантації та хірургії серця Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Ковид вызывает осложнения связаные с патологиями, которые вызывают патологии мышца сердца, то есть возникает воспаление мышцы сердца, если его не вовремя распознать или поздно выявить, может вызвать очень серьезные состояния. Кардиомиопатия, которая приведет к тому , что пациенту будет показана пересадка сердца.

Та і з цим українські лікарі можуть впоратись. Кажуть, за останній рік стався значний прогрес в трансплантації серця. За даними МОЗу, торік провели 9 трансплантацій, а цього року - 18. Та все ж людей, які потребують нове серце, набагато більше.

Олександр Усенко, директор Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Серце - це тільки посмертне донорство, і шана, і повага тим людям, родичам тих людей, які вирішують в трагічних для них ситуації, щоб їх близькі стали донорами, і я кажу, що останній рік - прорив в цьому напрямку, тому що люди усвідомлюють важливість цього моменту, на жаль, одна смерть рятує багато життів.

Нині в інституті Шалімова в черзі на пересадку серця - 150 пацієнтів, і скільки їм доведеться чекати - не знає ніхто. Тож лікарі радять вести здоровий спосіб життя, уникати стресів та регулярно проходити медичні обстеження.