Британська розвідка назвала нову роль армії лукашенка у війні путіна проти України [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Білоруська армія взяла на себе роль навчання мобілізованих російських солдатів. Досі у москві зверхньо ставились до білоруських військових.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як наголошується у зведенні, 19 грудня 2022 року президент РФ Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з президентом Білорусі Лукашенком. У ході дискусії президенти говорили про "єдиний оборонний простір".
Хоча росія та Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе важливу, але більш обережну роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів, йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.
Хоча росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих російських військовослужбовців білорусами є новою задачею. "Росія традиційно вважала, що білоруські сили поступаються російським силам, і їх використання як інструктори є ознакою перенапруги російської військової системи", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.
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