Білоруська армія взяла на себе роль навчання мобілізованих російських солдатів. Досі у москві зверхньо ставились до білоруських військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 19 грудня 2022 року президент РФ Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з президентом Білорусі Лукашенком. У ході дискусії президенти говорили про "єдиний оборонний простір".

Хоча росія та Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе важливу, але більш обережну роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

Хоча росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих російських військовослужбовців білорусами є новою задачею. "Росія традиційно вважала, що білоруські сили поступаються російським силам, і їх використання як інструктори є ознакою перенапруги російської військової системи", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.