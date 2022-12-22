У Арестовича під Бахмутом загинув близький друг (фото) [ Редагувати ]
Під Бахмутом на Донеччині загинув друг радника Офісу президента Олексія Арестовича - Олександр Снєгуровський. Про це Арестович повідомив у соцмережі.
Под Бахмутом погиб мой друг, Александр Снегуровский.
Был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала, закупив на все накопленные деньги военного снаряжения, приехал сюда волонтёром, а потом очень быстро стал солдатом.
Настойчиво учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков.
Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжёлом бою.
Арестович повідомив, що у Снєгуровського залишилися дружина та маленький син.
Олександр Снєгуровський
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