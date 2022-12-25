В рамках досягнутих домовленостей між Україною та ОАЕ про надання гуманітарної підтримки, команда "Фонд державного майна України" зустріла перший борт допомоги - 1200 генераторів для України.

Другий літак з також ж кількістю генераторів очікуємо на початку січня.

Команда Фонду держмайна зустріла перші генератори у Варшаві.

Разом із "Укрзалізниця" - Ukrzaliznytsia та польськими друзями Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych безпечно доставимо генератори в першочергові регіони - Херсонська обласна державна адміністрація Миколаївська обласна державна адміністрація Запорізька обласна державна адміністрація Одеська обласна державна адміністрація Київська обласна державна адміністрація, які постраждали від російської агресії.

Генератори передаємо тим, хто найбільше цього потребує - закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури.