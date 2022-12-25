В Євпаторії пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: t.me/uniannet
У неділю, 25 грудня, місцеві жителі повідомили про глухі вибухи, які пролунали в Євпаторії тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє "Суспільне".
В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів, повідомили "Суспільному" місцеві жителі.
Наразі інші подробиці ситуації невідомі.
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