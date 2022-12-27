Синоптики дали прогноз погоди у Києві на Новий рік [ Редагувати ]
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У Києві на Новий рік не очікується тріскучих морозів. 31 грудня та 1 січня синоптики прогнозують плюсову температуру повітря.
Про це свідчить інформація порталу Gismeteo.
Згідно з цими даними, у столиці 31 грудня здебільшого буде похмуро з проясненнями, але нижче нуля температура не опуститься.
Температура повітря вранці становитиме +1...+2 градуси, а вдень ввечері буде на рівні +3...+4 градусів. Під вечір можливе посилення вітру до 15 метрів за секунду. Опадів не очікується.
1 січня буде ще тепліше - Новорічної ночі температура повітря прогріється до +4 градусів. Вдень збережеться тепла погода і триматиметься на рівні +6...+7 градусів.
Вранці прогнозують дощ. Протягом дня - без опадів, буде хмарно з проясненнями. Вітер може посилюватися до 5-13 метрів за секунду.
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