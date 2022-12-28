Зеленський вдруге обговорив з главою BlackRock відновлення України [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з генеральним директором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком. Про це повідомляється на сайті глави держави.
Згідно з попередніми домовленостями Глави держави та Ларрі Фінка, команда компанії BlackRock упродовж кількох місяців працює над проектом зі структурування фондів відбудови України.
Зеленський і гендиректор BlackRock домовилися найближчим часом зосередитися на координації зусиль усіх потенційних інвесторів та учасників відбудови нашої країни з метою досягнення єдності позицій та залучення інвестицій у ключові сектори економіки.
Найближчим часом до України мають прибути з візитом топ-менеджери BlackRock. Під управлінням компанії BlackRock перебувають активи на суму майже $8 трильйонів.
Це не перша відеозустріч Зеленського та гендиректора BlackRock Ларрі Фінком. 19 вересня повідомлялося про переговори президента України з американським фінансистом.
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