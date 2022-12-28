Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з генеральним директором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Згідно з попередніми домовленостями Глави держави та Ларрі Фінка, команда компанії BlackRock упродовж кількох місяців працює над проектом зі структурування фондів відбудови України. Зеленський і гендиректор BlackRock домовилися найближчим часом зосередитися на координації зусиль усіх потенційних інвесторів та учасників відбудови нашої країни з метою досягнення єдності позицій та залучення інвестицій у ключові сектори економіки.

Найближчим часом до України мають прибути з візитом топ-менеджери BlackRock. Під управлінням компанії BlackRock перебувають активи на суму майже $8 трильйонів.

Це не перша відеозустріч Зеленського та гендиректора BlackRock Ларрі Фінком. 19 вересня повідомлялося про переговори президента України з американським фінансистом.