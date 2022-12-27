Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювали [ Редагувати ]
У вівторок, 27 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
На засіданні учасники заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті. Вони також обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу Бахмуту і Кремінної.
Учасники розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Вони окремо зупинилися на актуалізації плану дій Сил оборони на наступний рік.
по темі
Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора володимира путіна учасником війни
Станом на вівторок, 27 грудня, ворог тримає у Чорному морі до 10 кораблів
Бахмутський та інші напрями на Донбасі залишаються найскладнішими на фронті, вони потребують максимуму сил та концентрації
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що російські окупанти планують нові масовані удари по Україні