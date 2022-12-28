Ситуація в енергосистемі столиці стабілізується. Найближчим часом у Києві зможуть повернутися до планових відключень електроенергії.

Про це повідомляє в Facebook генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Відключення стають більш прогнозованими, завдяки неймовірній роботі енергетиків. Сподіваюся, найближчим часом зможемо повернутися до графіків. Ви і самі це відчуваєте", - написав Коваленко.

За його словами, кияни мають відповідально використовувати електроенергію, особливо під час підготування до новорічних свят, "щоб із постачанням не було перекосів". Зокрема, мешканців Києва закликали не вмикати в розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло.

"Важливо, що додатково до будинків, які відключаються централізовано, додається значна кількість тих, хто відключається самостійно. До того ж, міська влада Києва отримала 107 заявок ОСББ на компенсацію 70% вартості придбання генераторів для будинків", - зазначив гендиректор YASNO.

Коваленко додав, що придбання генераторів для багатоповерхових будинків у Києві є справді гарною інвестицією киян, бо від таких генераторів можна заживити водяні насоси, ліфти чи іншу техніку.