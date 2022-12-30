В Україні затвердили новий порядок обліку призовників та резервістів [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Про це повідомляє в Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Порядком, серед іншого, передбачено здійснення військового обліку державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з державної служби України та Державної служби статистики України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, уряд удосконалив окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань організації та ведення військового обліку.
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