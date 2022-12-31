Смартфони компанії Tecno вже добре себе зарекомендували на ринку України. Це впізнаний бренд, помірна ціна та хороша якість.

Цього року виробник анонсував нову лінійку смартфонів. Одну з них ми вже оглядали – Tecno Camon 19 Pro, який вразив дуже приємним дизайном.

А тепер ми обрали на тест більш дешевшу модель, яка має дуже вагому перевагу в наш складний час – дуже велика ємність батареї. Знайомтесь із ще однією новинкою – Tecno Pova 3.

Дизайн

Для початку про зовнішній вигляд, адже це перше, на що ви будете звертати увагу. Як ми сказали вище, вага пристрою досить легка, особливо якщо враховувати розмір і ємність його акумулятора, – усього 224 грами. Це легше ніж iPhone 13 Pro Max, який важить 240 грамів.

Крім цього у Tecno і екран більше: 6,9 проти 6,7 дюймів. Звичайно, порівнювати ці два пристрої ніяк не можна, адже це різні цінові категорії. Тим не менш, різниця є і деякі переваги на боці Pova 3.

Tecno Pova 3 доступна в трьох кольорах: сріблястому, синьому та чорному. До нас на тест приїхала синя версія, яка, на нашу думку, більше підходить для молоді.

Зовні смартфон виглядає досить сучасно, з легкою нотою стриманості, але не позбавлений яскравих акцентів, що вирізняють апарат від інших пристроїв. Ключовою деталлю є вертикальна смуга вздовж задньої панелі з написом Panther Engine. Вона злегка виступає над спинкою смартфона, виконаною з глянсового, але неслизького пластику.

У синій версії TECNO POVA 3 в цю смужку вбудовані світлодіоди, які відіграють роль індикатора заряджання або сповіщень. А ось у чорній та сріблястій моделях підсвічування відсутнє.

Доречі, що означає Panther Engine, запитаєте ви? Так називається технологія від Tecno, яка дозволяє запускати на цьому смартфоні топові ігри на найвищих налаштуваннях.

Крім цього на тильній стороні нанесена назва Tecno Pova та виділяється блок із трьох камер з основним сенсором роздільною здатністю 50 Мп. Ну а спереду 6,9-дюймовий екран, який займає більше 83% передньої поверхні. Рамки навколо дисплея досить значні, крім них є і підборіддя знизу.

Функціональні елементи звичні. Але клавіші на правій грані зміщені так, щоб вони були під пальцями — тягтися до них не доводиться. До прикладу, клавіша з вбудованим сканером відбитків пальців втоплена в корпус, а знаходиться вона якраз під пальцем, знайти її навпомацки дуже легко.

Доречі, у смартфона є альтернативний метод розблокування за допомогою системи ідентифікації особи через фронтальну камеру. Працює вона дуже швидко і майже без помилок, але це не найбезпечніший метод.

Дисплей

У Tecno Pova 3 використовується IPS-матриця, що при цьому працює на частоті 90 Гц – таке рішення дуже приємно впливає на відчуття при роботі із смартфоном – усе працює дуже швидко завдяки більш миттєвій реакції екрану. Особливо різниця із 60 Гц відчувається при скролінгу. Також 90 Гц можна вимкнути для покращення автономної роботи пристрою.

При цьому смартфон отримав підвищену частоту опитування сенсорного шару, а також новий вібромоторчик, що покращує тактильний відгук – воно стане в нагоді в іграх. Та загалом користуватися смартфоном приємніше, на дотик він відчувається дорожчим, ніж є насправді.

Роздільна здатність IPS LCD панелі становить 1080 на 2460 пікселів (співвідношення сторін 20,5:9) при щільності пікселів 389 ppi. І це нагадаємо, це у смартфоні з великою діагоналлю 6,9 дюйми. Варто зазначити, що текст та інтерфейс промальовується досить чітко, "зернистість" відсутня.

Сам екран досить яскравий (488 кд/м2), тому на Сонці усі елементи інтерфейсу будуть видні без проблем. Загалом, тут все непогано з погляду перенесення кольорів: ми не відчули якогось дискомфорту і під час зйомки на місцеву камеру, і під час гри. Лише при сильних кутах нахилу кольори трохи вицвітають, але не критично.

Загалом, дисплей Tecno Pova 3 досить універсальний і підійде для широкого спектру завдань.

Звук та безпровідні модулі

Tecno Pova 3 радує звуковими можливостями: крім міні-джека та Bluetooth 5.0 (aptX і aptX HD не підтримуються, зате є LDAC, SBC та AAC).

У смартфоні передбачені стереодинаміки, причому разом із динаміком на нижній грані працює не розмовний, а окремий, винесений спеціально на верхню грань, що дозволяє досягти кращого позиціонування звуку та трохи кращого стереоефекту.

Tecno Pova 3 працює у стільникових мережах 4G LTE. Тут встановлений модуль зв'язку із підтримкою Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0. Підтримуються сучасні навігаційні системи, включаючи A-GPS, BeiDou і Galileo.

Також тут стоїть лінійний вібромоторчик Z-Axis, що забезпечує приємний відгук. Щоправда вібро в цілому могло б бути і сильнішим. З іншого боку, тоді батарея тримала б менше часу.

Процесор та потужність

У Tecno Pova 3 встановлений чіп MediaTek Helio G88, побудований на 12-нм технологічному процесі. Це восьмиядерний процесор із двома ядрами Cortex-A75, що працюють на частоті 2 ГГц, а також шістьма ядрами Cortex-A55, що працюють на частоті 1,8 ГГц.

За графіку відповідає прискорювач Mali-G52 MC2. В Україні Tecno Pova 3 продається у версії з 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ відповідно. До речі, вбудовану пам'ять можна розширити за допомогою microSD карти пам'яті: тут виділений слот до двох SIM-карт.

Ба більше, розширюється навіть об’єм оперативної пам’яті завдяки вбудованій фірмовій функції MemFusion, яка може збільшити її з 6 ГБ до 11 ГБ, що буде корисно для ігор.

Результати у GeekBench 5 досить скромні: 368 балів в одноядерному та 1301 бал у багатоядерному тесті. Це результат одноядерного тесту на рівні застарілих Xiaomi Redmi 9 і навіть Google Pixel 2 із Samsung Galaxy S7. У багатоядерному тесті він дотягує до Samsung Galaxy S7 Edge. Такі результати говорять лише про те, наскільки доступнішими стали такі потужності для смартфонів бюджетного сегменту.

Також ми не могли не провести тротлінг тест. До речі, виробник заявляє про спеціальну систему охолодження із використанням графіту. Вона забезпечує захист від перегріву та стабільну роботу в будь-яких умовах.

У CPU Throttling Test пристрій показав у середньому 133 GIPS. Смартфон помітно нагрівся, потужність за цей час просіла, але не драматично, а сам смартфон не перегрівався, хоч і був досить теплим. Пристрій кілька разів сягав 80% потужності, але при цьому повертався назад, а головне не було критичних падінь у червону зону.

Call Of Duty Mobile запускався на середніх налаштуваннях, але видає 60 кадрів за секунду, причому Tecno Pova 3 під час гри взагалі не гріється. Ми отримали реальне задоволення від ігрового процесу та в черговий раз закінчили раунд на першому місці.

Фотокамера

У Tecno Pova 3 встановлено відразу три камери ззаду з основним сенсором роздільною здатністю 50 Мп і ширококутним об'єктивом.

Інші дві допоміжні камери: двомегапіксельна допомагає в портретному режимі, а третя камера - це AI-модуль. Вона непогано справляє зі своєю роботою, але втім зірок із неба не збирає.

Проти світла може спрацювати непогано, але в той же час при зйомці HDR виникає Ghosting. У темряві знімає непогано, але без родзинок.

Батарея

І ось нарешті поговоримо про головну родзинку – автономність. Нагадаємо, що всередині цього смартфона акумулятор ємністю 7000 мАг, що у півтора рази більше, ніж у рядових Android-смартфонах і майже вдвічі більше, ніж у iPhone.

Звичайно, такий великий акумулятор треба якось заряджати. Саме тому в комплекті зі смартфоном поставляється адаптер потужністю 33 Вт. Щоправда, максимум потужності, яку "забирає" Pova 3 трохи менше - 25 Вт. Також є опція зворотного заряджання потужністю 10 Вт.

Але головне – скільки тримає акумулятор? У тестах автономності смартфон пропрацював 15 годин за середньої яскравості, якщо користуватися пристроєм у стандартному режимі: серфінг в інтернеті, редагування фото та відео, перегляд відео. Тобто два повноцінні робочі дні по 8 годин, активного користування смартфоном.

На одному заряді акумулятора на Pova 3 ви зможете подивитися приблизно 20 годин роликів на YouTube. Або 8 годин нон-стопу у відеоіграх. Але у найбільш економному режимі з мінімальною яскравістю та дзвінками можна досягти 25 годин – це більше доби!

Висновок

Tecno Pova 3 – це найкращий смартфон із акумулятором, ми колись тестували. Оскільки це пристрій із бюджетного сегменту, то звичайно тут є компроміси. Він має не найкращу фотокамеру, добрий екран, не найпотужніший процесор, але його вистачає на усі сценарії використання і він не уповільнюється.

Зате Pova 3 має NFC, 3,5 мм аудіороз'єм, дві SIM-картки та навіть можливість збільшення оперативної пам’яті.

Зрештою, виробник зробив усе, щоб власник цього апарату залишався на зв’язку під час найдовшого блекауту – із цим завданням Tecno впорались на відмінно!

Раніше ми складали рейтинг смартфонів з найдовшим часом автономної роботи 2022 року.