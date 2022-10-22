Лінійка смартфонів Tecno щороку зростає. Бренд, який зявився в Україні у 2018 році мав лише кілька моделей. Станом вже на 2022 рік модельний ряд розрісся до широкого спектру, серед яких вже легко розгубитись.

Новий Camon 19 Pro - це свіжа цьогорічна новинка, яку презентували влітку. Недавно смартфон опинився у нас на огляді, щоб ми могли детально його вивчити та поділитись із вами своїми враженнями.

Варто зазначити, що сімейство Camon є флагманами Tecno. Це смартфони із більшими дисплеями та підвищеною увагою до якості фотокамер та збільшеній продуктивності, але при цьому цінник залишається привабливо низьким.

Camon 19 Pro не є винятком: він має 64-мегапіксельну камеру OIS з лазерним автофокусом і 2-кратну телефотокамеру на 50 МП на задній панелі та має рекомендовану ціну 9999 грн.

Новинка має набагато більше можливостей, про які варто розповісти, тому, щоб дізнатись більше, радимо ознайомитись із нашим оглядом нижче.

Технічні характеристики Tecno Camon 19 Pro:

Дисплей: 6,80" IPS LCD, 120 Гц, роздільна здатність 1080x2460 пікселів, співвідношення сторін 20,5:9, 395 ppi.

Процесор: Mediatek MT6781 Helio G96 (12 нм): 8-ядерний (2x2,05 ГГц Cortex-A76 і 6x2,0 ГГц Cortex-A55); Mali-G57 MC2.

Пам'ять: 128 або 256 ГБ та 8 ГБ ОЗП.

Операційна сиситема: Android 12 із оболонкою HIOS 8.6.

Основна камера: Ширококутна (основна) : 64 МП, f/1.6, 26 мм, 1/1.7", 0.8 мкм, PDAF, лазерний автофокус, OIS; Телефото : 50 МП, f/2.0, 50 мм, 1/2.76", 0.64 мкм , PDAF, 2x зум; Глибина: 2 МП, f/2.4.

Фронтальна камера: 32 Мп, f/2.4, 26 мм (ширококутна), 1/3.4", 0.8 мкм.

Акумулятор: 5000mAh; Швидка зарядка 33 Вт, 100% за 65 хв.

Інше: зчитувач відбитків пальців (збоку); NFC; FM радіо; роз'єм 3,5 мм.

Корпус: пластиковий 166,8x74,6x8,6 мм, 204 г.

Розпаковка

Перш ніж ми заглибимося в сам Camon 19 Pro, розглянемо на роздрібну упаковку. Коробка складається з двох частин із товстого картону з міцною та привабливою зовнішністю з двоколірним дизайном.

Що нам подобалось у Tecno, так це багатий комплект аксесуарів. Бренд зберігає свою традицію: зарядний пристрій із вихідною потужністю до 33 Вт, метровий кабель USB Type-A – Type-C, пара навушників із мікрофоном, який закінчується на 3,5-мм роз’ємі, а також м’який прозорий чохол, який огортає телефон і його камеру.

Приємно, що Camon 19 Pro вже поставляється із тонкою захисною плівкою на екрані. Подібний захист необхідний, адже бюджетний сегмент не дозволив оснастити смартфон дисплеєм із загартованого скла, тому така безпека із заводу є приємним бонусом.

Дизайн

Відверто зізнаємось: дизайн у Camon 19 Pro вийшов дуже вдалим і привабливим. У лінійці Tecno були і раніше моделі із приємним для ока дизайном, наприклад Camon 12 Air із градієнтною задньою панеллю, але Camon 19 Pro пішов далі.

Новинка отримала солідний зовнішній вигляд та відповідає сучасним тенденціям та візуально виглядає апаратом топового сегменту.

Корпус став більш строгим, де превалюють прямі лінії з акуратними та рівними округленнями по кутам. Дизайнери при проєктувані з великою вірогідністю орієнтувались на iPhone 13, але це чудово, адже ці апарати задають тон мобільній моді.

Завдяки особливостям будови корпусу Camon 19 Pro дуже зручно тримати в руках. Його корпус вагою 204 грами добре збалансований і зовсім не здається надто важким. Особливо зважаючи на його розміри 166,8 x 74,6 x 8,6 мм.

Єдине що видає бюдтетність пристрою - присутність невеликих рамок. Вони значно тонші, ніж, у минулих моделях, але завдяки тонкому профію корпусу, майже непомітні. Хіба що нижня рамка все ще залишається достатньо великою.

Tecno випустив модель у двох кольорах - Polar Blue і Eco Black. Перший має приємний візуальний райдужний ефект зміни кольорів, залежно від того, як на нього падає світло. Але Eco Black виглядає більш строго та солідно із плавним градієнтним переходом у темно-сині відтінки під різними кутами нахилу, що забезпечує гарний візуальний контраст.

Матове покриття на тильній стороні шовкове на дотик, при цьому ньому не залишає відбитки пальців. Вертикальний напис Camon на звороті здається рельєфним, що створює приємний візуальний ефект.

Загалом, телефон виглядає гарно без зайвих спроб перевищити свою вагу та імітувати будь-які химерні матеріали чи конструкцію. Більш того, зібраний він дуже якісно, ми не помітили ніяких люфтів чи дефектів.

Ергономіка

Camon 19 Pro має стандартну схему управління та компонування. Усі його фізичні кнопки розташовані з правого боку. Серед них: гойдалка регулювання гучності, яка забезпечує приємний рух і тактильний зворотний зв’язок, а також кнопка живлення/блокування із вбудованим сканером відбитку пальця. Таке рішення дуже позитивно впливає на довговічність кнопки, адже для розблокування екрану не треба її натискати. Сам зчитувач є традиційним ємнісним, який добре працює, швидкий та точний.

У верхній рамці акуратно прихована решітка динаміка. На самому кінці тієї самої решітки також міститься датчик світла в дуже мінімалістичному стилі. А от світлодіодний індикатор сповіщень відсутній, хоча він вже вважається застарілим.

Нижня панель зайнята багатим набором. Тут розташований нижній динамік, 3,5-мм аудіороз’єм та мікрофон.

Порт USB Type-C посередині підключений для передачі даних USB 2.0, що означає максимум 480 Мбіт/с. Він також має функцію USB OTG для підключення таких речей, як флеш-накопичувач USB або пристроїв HID, таких як миша та клавіатура. Ми перевірили все це, і воно добре працює. Хіба що не вистачає підтримки відеовиходу.

З іншого боку Camon 19 Pro має повний набір реальних датчиків замість віртуальних. Є акселерометр icm42631, магнітометр qmc6308, компас, гіроскоп icm42631, датчик гравітації та датчик світла stk31860. По різним тестам усі вони працюють відмінно без збоїв.

Що стосується бездротових підключень, Camon 19 Pro має Wi-Fi 5 AC, Bluetooth 5.2 з LE, GPS, FM-радіо та NFC з підтримкою Google Pay.

Це пристрій із подвійною SIM-картою, двома слотами для nano-SIM і двома режимами очікування 4G. Причому смартфон наділений окремим слотом для microSD карток.

Camon 19 Pro, на жаль, не має офіційного рейтингу захисту від проникнення (не та цінова категорія). Однак, незважаючи на це, захист від вологи присутній у вигляді червоної гумової прокладки навколо внутрішньої сторони лотка для SIM-карти.

Дисплей

Camon 19 Pro має в своєму розпорядженні досить великий 6,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080 x 2460 пікселів, що становить приблизно 395 пікселів на дюйм (ppi). Тому такий екран дуже чіткий.

Яскравість досягає 500 ніт, тому на ньому комфортно буде користуватись навіть ясний день, але все ж цьго недостатньо, щоб читати інформацію під прямими сонячними променями.

Tecno налаштували панель так, щоб вона була помітно холодною з синім відтінком. Червоні також трохи підсилені, лише зеленого каналу трохи не вистачає. Це непоганий вигляд особисто, але, безперечно, не дуже точний.

Позитивним моментом є те, що він сертифікований на найвищому рівні Widevine L1, що означає, що теоретично він повинен передавати вміст у HD та вищій роздільній здатності. Тому він підходить для перегляду фільмів на Megogo чи Netflix у високій роздільній здатності.

Найприємнішою особливістю панелі є підтримка частоти оновлення 120 Гц. При цьому режимі гортати сторінки стає набагато приємніше, бо смартфон стає відчутно швидшим, але вибрана частота оновлення, здається, не впливає на час відгуку, що типово для недорогих рішень. Загалом, незважаючи на те, що висока частота оновлення Tecno є простішою, ми раді повідомити, що вона здебільшого працює належним чином і має низькі базові можливості. Також варто зазначити, шо у такому режимі батарея буде сідати швидше.

Продуктивність

Процесор, а точніше чіпсет Tecno Camon 19 Pro — це MediaTek Helio G96. Він побудований на 12-нм техпроцесі та має максимальну частоту у 2,05 ГГц. Для ігор і роботи з графікою він використовує графічний процесор Arm Mali-G57 MC2. Його орієнтовна максимальна швидкість завантаження становить 1,5 Гбіт/с.

Коли справа доходить до продуктивності, то у своєму сегменті він досить хороший. Потужності вистачає для ігор з інтенсивною графікою на дуже високих налаштуваннях. Завдяки йому Camon 19 Pro справляється з іграми з високою частотою оновлення: PUBG і Call of Duty, Asphalt 9 - усі вони відтворювались із стабільними 60 fps при частоті розгортки 120 ГЦ. При цьому сам смартфон маже не гріється.

Загалом, Helio G96 працює досить добре, та за швидкістю зрівнюється із MediaTek Dimensity 810 та Snapdragon 732G, ба навіть перевершує лінійку Dimensity 700-ї серії.

Оболонка та повсякденна робота

Camon 19 Pro працює на найновішій версії Android 12 із власною ОС HiOS 8.6 від Tecno. Бренд постійно вдосконалює власну оболонку. Це досить гнучкий та зучний лаунчер, який поступово обростає різними корисними функціями.

HiOS дозволяє налаштувати робочий стіл під себе: додати або видалити будь-які віджети, вибрати та встановити шпалери та попрацювати над іншими деталями, на кшталт кольору тексту, розміру іконок, керування жестами та інше. Але останній час почав інтегрувати рекламу, яка поки не дратує, як у Xiaomi.

Tecno досі дотримується своїх традицій розробки та розгортання власного набору програм для базових функцій. Є й встановлені програми на кшталт клієнтів для популярних соцмереж, месенжерів, власного браузера та пару корисних утиліт - Hi translate, XShare, Freezer, очищення системи від сміття та файловий менеджер. Таким чином, Camon 19 Pro із коробки вже готовий до роботи та оснащений усіми необхідними додатками для використання.

З нововведень варто відзначити покращення під Android 12, більш жваву роботу, нові змінні шпалери на екрані блокування та пару нових функцій на кшталт зручної Smart Panel (бічна панель з широким функціоналом), набір інструментів Social Turbo, утиліта віртуальної оперативної паняті MemFusion, яка може розширити її з 8 ГБ до 13 ГБ.

Причому, якщо деякі сторонні додатки вам не сподобаються, оболонка не забороняє їх вимикати чи взагалі видаляти.

Батарея та швидкість зарядки

Неймовірно, але не дивлячись на тонкий профіль, Camon 19 Pro має великий акумулятор ємністю 5000 мАг. Helio G96 також історично підтвердив себе як енергоефективний чіп, тому цей симбіоз показує максимальну витривалість батареї у майже 17 годин у режимі відтворення відео, або 15 годин при неперервному веб-серфінгу.

Комплектна 33-ватна зарядка теж добе справляється із своєю задачею, поповнюючи заряд до 47% всього за 30 хвилин, або до 100% за 1 годину та 28 секунд.

Фотокамери

Tecno позиціонує лінійку Camon як камерні смартфони. Camon 19 Pro відповідає цій традиції. Camon 19 Pro поставляється з основною камерою на 64 МП із датчиком RGBW, оптичною стабілізацією зображення та лазерним автофокусом, об’єктивом із ефектом боке, портретним об’єктивом на 50 МП і фронтальною камерою на 32 МП.

Основна камера з роздільною здатністю 64 МП і діафрагмою f/1,6 використовує датчик Samsung S5KGWB – 1/1,7", 0,8 мкм. Tecno реалізувавала його з декількома додатковими функціями, такими як оптична стабілізація зображення та лазерний автофокус, для ще кращого досвіду.

Датчик також має розташування RGBW, що замінює частину зелених пікселів традиційного масиву RGGB з білими. Передбачуваною перевагою цього є краща якість світла, що вловлюється сенсором. Камера також має справжній скляний елемент лінзи замість пластикового.

50-мм 50-мегапіксельна телефотокамера f/2.0 використовує сенсор Samsung S5KJN1 – 1/2,76", 0,64 мкм. Вона відома як ISOCELL JN1 і також є досить популярною та оснащена фазовим автофокусом. Останнім і найменшим на задній панелі є 2-мегапіксельний датчик глибини. Єдине чого не вистачає - ультраширокого сенсору.

Селфі-камера з роздільною здатністю 32 МП і діафрагмою f/2,4 використовує досить екзотичний сенсор Samsung S5KGD2 -1/3,4", 0,8 мкм. Датчик має фіксований фокус і жодних інших модних додаткових функцій, які варто відзначити.

Додаток для камери простий – крім повністю автоматичного фоторежиму, який називається AI Cam, все в основному відповідає очікуванням. Ви можете провести пальцем униз по видошукачу, щоб наблизити верхній ряд піктограм — те, що Techno називає режимом роботи однією рукою.

Датчик RGBW добре справляється з балансуванням кольорів, а лазерне автофокусування мйже миттєво фокусується на об'єктах за 0,1 секунди. у цьому телефоні є багато функцій камери. Ви можете вибрати з безлічі попередньо встановлених фонів, дозволити штучному інтелекту працювати під час зйомки, а також ви можете використовувати нічний режим і супер нічний режим. Tecno Camon 19 Pro, без сумніву, є одним із найкращих бюджетних камерофонів 2022 року.

Отже, нижче ви можете побачити якість знімків:

Вердикт

Ми вражені тим, як виглядає Tecno Camon 19 Pro. Дизайн ми оцінюємо на відмінно. Щодо інших речей є компроміси, як у любих інших апаратів бюджетного сегменту, але на боці цієї моделі дуже приваблива конкурентна ціна.

Таким чином, якщо вам потрібен симпатичний та якісний смартфон для будь-яких повсякденних завдань, то Tecno Camon 19 Pro – справді чудовий телефон у своїй ціновій категорії.

Плюси:

Сучасний дизайн,

Багатий комплект.

Швидкий зчитувач відбитків пальців, вбудований у кнопку живлення.

Неймовірно довгий час автономної роботи

Достатньо швидка зарядка.

Камери із великою кількістю опцій для фотографій та відео.

Роз'єм 3,5 мм, FM-радіо, NFC.

Екран 120 Гц

Мінуси

Повністю пластиковий корпус

Повільний час відгуку екрану.

Один динамік, не надихаючий звук.

Немає надширококутної камери.

Запис відео не дуже добре стабілізований, незважаючи на OIS+EIS.

Максимальна роздільна здатність відеокамери – 1440p, не 4K

Процесор застарілої серії Helio, а не Dimensity

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