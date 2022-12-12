Щороку виходить безліч нових моделей смартфонів, які вражають нас своїми новими можливостями, дизайном та швидкодією. Порівняйте їх із моделями, які виходили 15 років назад – прогрес просто неймовірний. Сучасні смартфони мають перевагу перед старими "мобілками" в усьому, корім одного.

Незважаючи на те, що сучасні екрани смартфонів можуть бути більшими, процесори значно потужнішими, а камери настільки вдосконаленими, що змагаються із цифровими камерами, час автономної роботи не може зрівнятися з легендарною Nokia 3310.

Більшість сучасних телефонних акумуляторів вистачає на день використання, що ми прийняли як стандарт. Але люди старшого віку пам’ятають часи, коли телефон заряджали лише один або два рази на тиждень – сьогодні це звучить як фантастика.

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Виробники смартфонів безперечно дуже стараються підвищувати ємність акумуляторів смартфонів, але потужність апаратного начиння часто нівелює великі ємності батарей. Хоча це виправляється оптимізацією роботи та запровадженням різноманітних функцій, що збільшують час автономної роботи.

Більше того, після початку віялових відключень електроенергії по Україні внаслідок російських атак по енергосистемам, споживачі все більше почали звертати увагу на такі моделі.

"Подробиці" зібрали рейтинг кращих смартфонів 2022 року з найкращим терміном служби батареї (по зростанню).

Google Pixel Pro 6 – 12 годин

Флагман від Google модель Pixel Pro 6 э одним із довготривалих моделей. На одному заряді акумулятора ємністю 5000 мАг при середньому використанні смартфон тримається трохи менше 12 годин.

Google Pixel Pro 6

Але це дуже непоганий показник для апарату, який є п’ятим у рейтингу. Тобто одного заряду повинно вистачити на весь день, якщо використовувати його для інших завдань, таких як перевірка електронної пошти, соціальні мережі та ігри.

Щодо самого смартфона, то це досить потужний апарат з власним процесором Google Tensor, великим 6,7-дюймовим екраном з частотою оновлення 120 Гц та цілих 12 ГБ оперативної пам’яті із 128 ГБ вбудованої.

Також Pixel Pro 6 славляться своїми вражаючими камерами. А от дизайн апарату визнали дуже спірним, також є нарікання на вбудований процесор, який ще досить "сирий".

Motorola Moto G50 – 14 годин

Motorola Moto G50

Четверту сходинку рейтингу займає Motorola Moto G50. Він є представником середнього класу мобільних пристроїв. Незважаючи на низьку ціну, він оснащений акумулятором на 5000 мАг, який зазвичай можна побачити у флагманах. В купі із енергоефективним процесором Snapdragon 480, який часто вмонтовують у бюджетні моделі, він тримає заряд біля 14 годин.

Щоб досягти таких показників автономності, виробник пішов на компроміс та поскупився не тільки на процесорі, а також пожертвував розподільною здатністю 6,5" екрану до HD+ (720х1600 пікселів) та вбудував усього 4ГБ оперативної пам’яті.

Samsung S22 Ultra – 14,5 годин

Samsung Galaxy S22 Ultra — це флагман Samsung 2022 року. Це найпотужніший пристрій серії Galaxy S, який коли-небудь створювався із першим 4-нм процесором.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Хоча це не найпотужніший апарат в цілому, він оснащений доволі продуктивним SoC Exynos 2200 або Snapdragon 8 gen 1, 12 ГБ оперативної та до 512 ГБ вбудованої пам’яті. Ще апарат має великий 6,8-дюймовий OLED екран із частотою 120 Гц. А ще апарат має одні з найкращих фотокамер серед смартфонів.

При цьому смартфон оснащений батареєю ємністю 5000 мАч. Як же Galaxy S22 Ultra вдається триматись до 14,5 годин автономної роботи?

Все завдяки непоганій оптимізації та функціям, які подовжують роботу пристрою від батареї: змінна розподільна здатність екрану замість WQHD+ до HD+, режим економії заряду та змінна частота розгортки дисплею до 1 Гц.

Але щоб насолоджуватись передовими можливостями із довгою автономною роботою, треба доволі сильно розкошелитись, адже Galaxy S22 Ultra коштує дуже недешево.

Apple iPhone 13 Pro – 16 годин

Apple iPhone 13 Pro – це потужна версія стандартного iPhone 13, але трохи менший за iPhone 13 Pro Max. Це означає, що користувач отримає більше потужності та кращі камери від пристрою такого ж розміру, як стандартний iPhone 13. Він також має кращий час автономної роботи – по багатьом тестам він витримує трохи більше 16 годин автономної роботи.

Apple iPhone 13 Pro

Причому iPhone 13 Pro має найменшу батарейку серед нашого рейтингу – усього 3095 мАг. Смартфон не має змінної розподільної здатності екрану, як у Samsung, тому він виводить постійні 1170 x 2532 пікселів, та має найпотужніший процессор в рейтингу, як йому вдається триматись?

Це вдається теж завдяки змінній частоти розгортки дисплею до 1 Гц. На додачу потужний процесор дуже добре оптимізований Apple для роботи так, щоб працювати в якнайбільш економному режимі автоматично.

Tecno Pova 3 – 26 годин

Лідером рейтингу найкращих смартфонів із найдовшим часом автономної роботи 2022 року є модель Tecno Pova 3.

Tecno Pova 3

Це смартфон бюджетного сегменту, але на відміну від Moto G50, виробник не став сильно урізати можливості апарату, а оснастив його 6,95-дюмовим екраном із розподільною здатністю 2460 x 1080 пікселів, продуктивним ігровим процесором MediaTek Helio G88, 6 ГБ оперативної пам’яті із можливістю збільшення до 8 Гб, а також 128 ГБ вбудованої пам’яті та 50 МП фотокамерою.

Найголовніше те, що Tecno Pova 3 оснащений акумулятором ємністю 7000 мАч, яка дозволяє смартфону працювати до 26 годин у автономному режимі при активному екрані – це більше доби! Але це за умови мінімальної яркості екрану та у режимі "читання". У змішаному режимі апарат теж демонструє вражаючі показники автономності – 24 години. Це ідеальний апарат для умов блекауту.

Tecno Pova 3

Варто відмітити, що у Tecno є ще один апарат із довгою автономною роботою – Tecno Spark 9 Pro. При його 5000 мАг батарейці він здатен протриматись 22 години, що теж немало і набагато довше за усі флагмани рейтингу.

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