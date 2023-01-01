У новорічну ніч на Миколаївщині жінка народила у "швидкій" по скайпу [ Редагувати ]
На Миколаївщині у новорічну ніч у "кареті" швидкої допомоги народилася дівчинка. Машина застрягла у багнюці по дорозі до пологового. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Ввечері 31 грудня, в селі Бузьке у жінки почались пологи. Відправили "швидку" - та застрягла в бруді, їм на допомогу відправили ДСНС. Підключили акушерку з Нової Одеси, народжували по Скайпу.
Поки звільняли машину породілля народила. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка.
Як повідомив начальник управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Максим Безносенко, медики "швидкої" інтернетом зв’язалася з акушеркою жіночої консультації Новоодеської ЦРЛ Тетяною Любенко.
Медична сестра Бузької лікарні Лілія Сухорська зробили все, щоб в наш світ пройшла нова Україночка. І о 23.30 народилася здорова дівчинка вагою 3850, 55 сантиметрів!!! Рано вранці вже породілля з дитиною доставлені до пологового будинку номер 1. Обидві почуваються добре.
Кім повідомив, що загалом вже 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток - 5 дівчаток та 7 хлопчиків.
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