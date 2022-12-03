У Миколаївській області підприємства закликають працювати вночі [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Підприємства у Миколаївській області закликають перейти на нічні зміни. Це пов'язано зі складною ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Facebook.
"Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни (крім тих, хто з мобільними завданням). Обленерго, якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" - даватиме пояснення СБУ", - зазначив Кім.
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